Ляпкина (Горшенина) Акулина
Место рождения
Дата рождения05.06.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1811
Отец: Горшенинъ Антипъ
Мать: Горшенина Мавра
Рождение ребёнка
1832
Сын: Ляпкинъ Василий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.04.1833
Сын: Ляпкинъ Кирсанъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.12.1834
Сын: Ляпкинъ Петръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.12.1836
Сын: Ляпкинъ Николай
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1837
Сын: Ляпкинъ Егоръ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
14.09.1839
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
13.02.1841
Сын: Ляпкинъ Порфирий
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
14.08.1843
Сын: Ляпкинъ Никита
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
22.09.1845
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
17.07.1847
Дочь: Синева Марина
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Рождение ребёнка
03.06.1850
Сын: Ляпкинъ Митрофанъ
Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ляпкинъ Кузьма