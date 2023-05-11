Ляпкина (Горшенина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкина (Горшенина) Акулина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.06.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1811

Отец: Горшенинъ Антипъ

Мать: Горшенина Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ляпкинъ Василий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1833

Сын: Ляпкинъ Кирсанъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1834

Сын: Ляпкинъ Петръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1836

Сын: Ляпкинъ Николай

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ляпкинъ Егоръ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1839

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1841

Сын: Ляпкинъ Порфирий

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.08.1843

Сын: Ляпкинъ Никита

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1845

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1847

Дочь: Синева Марина

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1850

Сын: Ляпкинъ Митрофанъ

Отец ребёнка: Ляпкинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпкинъ Кузьма

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