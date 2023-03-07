Синева (Ляпкина) Марина
Место рождения
Дата рождения17.07.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1847
Отец: Ляпкинъ Кузьма
Мать: Ляпкина Акулина
Рождение ребёнка
03.09.1869
Сын: Синевъ Сергѣй
Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
04.10.1875
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
11.06.1880
Сын: Синевъ Стефанъ
Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
17.07.1882
Сын: Синевъ Илія
Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
28.01.1884
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ
Рождение ребёнка
20.02.1886
Сын: Синевъ Василій
Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ