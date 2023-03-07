Синева (Ляпкина) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синева (Ляпкина) Марина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.07.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1847

Отец: Ляпкинъ Кузьма

Мать: Ляпкина Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1869

Сын: Синевъ Сергѣй

Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.10.1875

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1880

Сын: Синевъ Стефанъ

Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Синевъ Илія

Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.01.1884

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1886

Сын: Синевъ Василій

Отец ребёнка: Синевъ Андреянъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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