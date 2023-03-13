Горшенина (Маврина) Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти?.08.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Мавринъ Василий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Горшенинъ Александръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Горшенинъ Василий
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
26.09.1808
Сын: Горшенинъ Иванъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
05.06.1811
Дочь: Ляпкина Акулина
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
28.11.1813
Дочь: Шорохова Екатерина
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Горшенина Ульяна
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
29.06.1820
Сын: Горшенинъ Павелъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Сидоренкова Анисья
Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшенинъ Антипъ
Смерть
?.08.1848
Причина смерти: отъ холеры