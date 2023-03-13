Горшенина (Маврина) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенина (Маврина) Мавра

Горшенина (Маврина) Мавра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

?.08.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Мавринъ Василий

Мать: Маврина Прасковья (Иванова)

Рождение ребёнка
1804

Сын: Горшенинъ Александръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Горшенинъ Василий

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1808

Сын: Горшенинъ Иванъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1811

Дочь: Ляпкина Акулина

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1813

Дочь: Шорохова Екатерина

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Горшенина Ульяна

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Рождение ребёнка
29.06.1820

Сын: Горшенинъ Павелъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Сидоренкова Анисья

Отец ребёнка: Горшенинъ Антипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшенинъ Антипъ

Смерть
?.08.1848
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ холеры
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close