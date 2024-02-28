Ванюков Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения03.09.1899 ст.
Дата смерти01.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899 ст.
Отец: Ванюков Яков Григориев
Мать: Ванюкова Анна Василиева
Крещение
04.09.1899 ст.
Восприемники: Слободы Покровской крестьянин Павел Павлов Зорин. Села Дьяковки крестьянская жена Мария Федорова Клопцова
Место жительства
С 1934
Бракосочетание
11.06.1938
Работа или профессия
1938
старатель Союз - золото
Рождение ребёнка
26.04.1939
Дочь: Притчина Нина Максимовна
Мать ребёнка: Ванюкова Елена Григорьевна
Работа или профессия
1939
откатчик Цинк-рудник
Смерть
01.10.1979