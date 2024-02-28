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Ванюков Максим Яковлевич

Место рождения

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

03.09.1899 ст.

Дата смерти

01.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1899 ст.

Отец: Ванюков Яков Григориев

Мать: Ванюкова Анна Василиева

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
04.09.1899 ст.
Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Слободы Покровской крестьянин Павел Павлов Зорин. Села Дьяковки крестьянская жена Мария Федорова Клопцова
Место жительства
С 1934
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
11.06.1938

Жена: Ванюкова Елена Григорьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
1938
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
старатель Союз - золото
Рождение ребёнка
26.04.1939

Дочь: Притчина Нина Максимовна

Мать ребёнка: Ванюкова Елена Григорьевна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
1939
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
откатчик Цинк-рудник
Смерть
01.10.1979
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
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