Ванюков Яков Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Ванюков Григорий
Рождение ребёнка
03.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Василиева
Место жительства
Около 1899
Место жительства
Около 1915
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ванюков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Ванюкова Анна Василиева
Смерть
Неизвестно