Ванюков Яков Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюков Яков Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Ванюков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1899 ст.

Сын: Ванюков Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Василиева

Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Около 1899
Дьяковка, Краснокутский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
Около 1915
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.06.1918

Сын: Ванюков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ванюков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Ванюкова Анна Василиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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