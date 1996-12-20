Ванюкова (Иванова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1910 ст.
Дата смерти20.12.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910 ст.
Отец: Иванов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1939
Дочь: Притчина Нина Максимовна
Отец ребёнка: Ванюков Максим Яковлевич
Место жительства
Около 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1996
Рудничный, Анжеро-Судженский, Кемеровская область