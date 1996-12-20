Ванюкова (Иванова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВанюкова (Иванова) Елена Григорьевна

Ванюкова (Иванова) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1910 ст.

Дата смерти

20.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1910 ст.

Отец: Иванов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1939

Дочь: Притчина Нина Максимовна

Отец ребёнка: Ванюков Максим Яковлевич

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Место жительства
Около 1940
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Максим Яковлевич

Смерть
20.12.1996
Рудничный, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close