Иванова Матрона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Матрона Трофимова

Иванова Матрона Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Иванова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Иванов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов

Место жительства
Около 1908
Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.08.1910 ст.

Дочь: Ванюкова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов

Чулым, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Иванов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Старкина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Иванова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Григорий Трофимов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close