Иванова Матрона Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Иванова Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1907
Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов
Место жительства
Около 1908
Рождение ребёнка
25.08.1910 ст.
Дочь: Ванюкова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Иванов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Старкина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Иванова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно