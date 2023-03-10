Солодовников Иван Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Солодовников Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Дарья
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно