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Солодовников Иван Илларионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Солодовников Илларион Васильевич

Мать: Солодовников Лукерья

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Солодовников Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Дарья

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
Неизвестно
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