Солодовников Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Илларионович

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Солодовников) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Илларионович

Смерть
Неизвестно

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