Клипперт Александр Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975
Рождение ребёнка
17.06.1997
Дочь: Клипперт Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна
Рождение ребёнка
25.08.2011
Сын: Клипперт Яков Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Давид Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Антон Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Василий Александрович
Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна