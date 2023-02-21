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Клипперт Александр Давыдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1975

Отец: Клипперт Давыд Давыдович

Мать: Клипперт Александра Васильевна

Рождение ребёнка
17.06.1997

Дочь: Клипперт Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна

Рождение ребёнка
25.08.2011

Сын: Клипперт Яков Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Давид Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клипперт Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Антон Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Василий Александрович

Мать ребёнка: Клипперт Елена Викторовна

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