Клипперт (Селиверстова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1953
Рождение ребёнка
30.01.1975
Сын: Клипперт Александр Давыдович
Отец ребёнка: Клипперт Давыд Давыдович
Рождение ребёнка
10.11.1978
Отец ребёнка: Клипперт Давыд Давыдович
Рождение ребёнка
23.09.1987
Сын: Клипперт Василий Давыдович
Отец ребёнка: Клипперт Давыд Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно