Клипперт (Селиверстова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Селиверстова) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1953

Отец: Селиверстов Василий Яковлевич

Мать: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
30.01.1975

Сын: Клипперт Александр Давыдович

Отец ребёнка: Клипперт Давыд Давыдович

Рождение ребёнка
10.11.1978

Сын: Клипперт Яков Давыдович

Отец ребёнка: Клипперт Давыд Давыдович

Рождение ребёнка
23.09.1987

Сын: Клипперт Василий Давыдович

Отец ребёнка: Клипперт Давыд Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Давыд Давыдович

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