Клипперт (Артамонова) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клипперт (Артамонова) Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1978

Отец: Артамонов Виктор Ильич

Мать: Демидова Тамара Павловна (Михайловна)

Рождение ребёнка
17.06.1997

Дочь: Клипперт Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович

Рождение ребёнка
25.08.2011

Сын: Клипперт Яков Александрович

Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клипперт Александр Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Давид Александрович

Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Антон Александрович

Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клипперт Василий Александрович

Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович

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