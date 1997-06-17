Клипперт (Артамонова) Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1978
Рождение ребёнка
17.06.1997
Дочь: Клипперт Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
25.08.2011
Сын: Клипперт Яков Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Давид Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Антон Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клипперт Василий Александрович
Отец ребёнка: Клипперт Александр Давыдович