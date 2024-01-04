Крюкова (Буркова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бурков Сергей Нестерович
Мать: Буркова Марфа Ионовна
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Крюков Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937