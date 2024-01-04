Крюкова (Буркова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Буркова) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бурков Сергей Нестерович

Мать: Буркова Марфа Ионовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Крюков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Крюков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Василий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937
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