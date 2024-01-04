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Крюков Василий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Крюков Федор Северианович

Мать: Крюкова ? ?

Рождение ребёнка
1937

Сын: Крюков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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