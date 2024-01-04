Крюков Василий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Крюков Федор Северианович
Мать: Крюкова ? ?
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно