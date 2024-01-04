Буркова Марфа Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Ион
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Крюкова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Бурков Сергей Нестерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно