Буркова Марфа Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова Марфа Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Ион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Крюкова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Бурков Сергей Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурков Сергей Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурков Сергей Нестерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурков Сергей Нестерович

Работа или профессия
Неизвестно
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