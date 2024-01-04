Бурков Сергей Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: Бурков Нестер Саввинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Крюкова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Буркова Марфа Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Большая Бурковка, Россия