Бурков Сергей Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурков Сергей Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Бурков Нестер Саввинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Крюкова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Буркова Марфа Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркова Марфа Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркова Марфа Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркова Марфа Ионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Большая Бурковка, Россия
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