Федоренко (Редкова) Елизавета Никитична
Место рожденияБелый, Белой, Смоленская, Российская империя
Дата рождения04.09.1873
Дата смерти24.03.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
С 14.10.1882 по 31.01.1893
Смоленское Епархиальное Женское Училище
Учительница чистописания
Образование
По 1882
Смоленская Мариинская женская гимназия
Бракосочетание
31.08.1894
Супруг(-а): Нил Александрович Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1895
Дочь: Савченкова Августа Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1897
Дочь: Ольга Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1898
Дочь: Александра Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Демидовский район Смоленская обл. или село Севастьяново Торопецкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1900
Дочь: Домницкая Лидия Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1903
Дочь: Анна Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1905
Дочь: Кириенко Вера Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1907
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1909
Дочь: Мазута Елизавета (Лиля) Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1911
Дочь: Антонина (Нина) Ниловна
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1912
Сын: Федоренко Всеволод Нилович
Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович
Метрическая книга на 1912 год часть первая о родившихся 709. .Счёт родившихся мужского пола: 18. Месяц и день рождения, крещения. Ноябрь 27. Декабрь 7. Имена родившихся: Всеволод. Звание, имя, отчес... Показать все
Смерть
24.03.1915
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Похороны
Неизвестно
на кладбище Верхне-Георгиевской церкви