Федоренко (Редкова) Елизавета Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко (Редкова) Елизавета Никитична

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Место рождения

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

04.09.1873

Дата смерти

24.03.1915

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый, Белой, Смоленская, Российская империя
Работа или профессия
С 14.10.1882 по 31.01.1893
Смоленское Епархиальное Женское Училище
Учительница чистописания
Образование
По 1882
Смоленская Мариинская женская гимназия
Бракосочетание
31.08.1894

Муж: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Супруг(-а): Нил Александрович Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1895

Дочь: Савченкова Августа Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Вязьма, Тверской, Тверская, Российская империя
Рождение ребёнка
11.02.1897

Дочь: Ольга Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
18.03.1898

Дочь: Александра Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Демидовский район Смоленская обл. или село Севастьяново Торопецкий уезд
Рождение ребёнка
08.01.1900

Дочь: Домницкая Лидия Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

д. Воскресенская Смоленская обл. (ныне Днепровское) или село Солово Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Федоренко Нил Нилович

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
24.01.1903

Дочь: Анна Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
08.09.1905

Дочь: Кириенко Вера Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1907

Сын: Федоренко Сергей Нилович

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
22.06.1909

Дочь: Мазута Елизавета (Лиля) Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1911

Дочь: Антонина (Нина) Ниловна

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Рождение ребёнка
27.11.1912

Сын: Федоренко Всеволод Нилович

Отец ребёнка: Федоренко Нил Александрович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Метрическая книга на 1912 год часть первая о родившихся 709. .Счёт родившихся мужского пола: 18. Месяц и день рождения, крещения. Ноябрь 27. Декабрь 7. Имена родившихся: Всеволод. Звание, имя, отчес... Показать все
Смерть
24.03.1915
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Россия
Похороны
Неизвестно
на кладбище Верхне-Георгиевской церкви
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