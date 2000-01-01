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Федоренко Нил Нилович

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Место рождения

Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

24.07.1901

Дата смерти

Около 1983

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Крещение
05.08.1901
церковь села Гласково Поречского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Черновцы
Фотограф
Работа или профессия
Неизвестно
Майкоп
Священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1983
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