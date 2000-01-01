Федоренко Нил Нилович
Место рожденияГлазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения24.07.1901
Дата смертиОколо 1983
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1901
Глазково, Поречский, Смоленская, Российская империя
Крещение
05.08.1901
церковь села Гласково Поречского уезда
Работа или профессия
Неизвестно
Черновцы
Фотограф
Работа или профессия
Неизвестно
Майкоп
Священнослужитель
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1983