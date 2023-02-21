(Федоренко) Антонина (Нина) Ниловна
Место рожденияСмоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения22.02.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1911
Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Крещение
06.03.1911
Верхне-Георгиевская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Прохладный
Воспитатель
Работа или профессия
Неизвестно
Киев, Украина
Воспитатель
Образование
Неизвестно
Педагогическое училище
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Киев, Украина