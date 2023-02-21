(Федоренко) Антонина (Нина) Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федоренко) Антонина (Нина) Ниловна

Место рождения

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

22.02.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1911

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Смоленск, Смоленский, Смоленская, Российская империя
Крещение
06.03.1911
Верхне-Георгиевская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Прохладный
Воспитатель
Работа или профессия
Неизвестно
Киев, Украина
Воспитатель
Образование
Неизвестно
Педагогическое училище
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Киев, Украина
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