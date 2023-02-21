(Федоренко) Анна Ниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федоренко) Анна Ниловна

Место рождения

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя

Дата рождения

24.01.1903

Дата смерти

06.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903

Отец: Федоренко Нил Александрович

Мать: Федоренко Елизавета Никитична

Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Крещение
09.02.1903
Воскресенская церковь
Смерть
06.09.1908
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Похороны
Неизвестно
на городском кладбище
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