(Федоренко) Анна Ниловна
Место рожденияЕльня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Дата рождения24.01.1903
Дата смерти06.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1903
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Крещение
09.02.1903
Воскресенская церковь
Смерть
06.09.1908
Ельня, Ельнинский, Смоленская, Российская империя
Похороны
Неизвестно
на городском кладбище