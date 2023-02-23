д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1871

Сын: Петр Аполлонович

Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1872

Дочь: Сорокина Екатерина Аполлоновна

Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1876

Сын: Кузьма Аполлонович

Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1878

Сын: Прокофий Аполлонович

Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Коннова Наталья Аполлоновна

Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1882

Сын: Порфиров Иван Аполлонович

Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Смерть
Неизвестно
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