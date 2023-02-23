д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1871
Сын: Петр Аполлонович
Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1872
Дочь: Сорокина Екатерина Аполлоновна
Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Рождение ребёнка
25.10.1876
Сын: Кузьма Аполлонович
Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Рождение ребёнка
20.02.1878
Сын: Прокофий Аполлонович
Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Коннова Наталья Аполлоновна
Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Рождение ребёнка
24.03.1882
Сын: Порфиров Иван Аполлонович
Отец ребёнка: Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно