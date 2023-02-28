Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Прокофий Аполлонович
Прокофий Аполлонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Дата рождения
20.02.1878
Пол
Мужской
Отец
Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Мать
Д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878
Отец:
Д. Дуровка Аполлон Порфирович
Мать:
Д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)
Дуровка
, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия