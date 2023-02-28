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Прокофий Аполлонович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

20.02.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1878

Отец: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Мать: Д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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