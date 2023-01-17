Сорокина Екатерина Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения18.11.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872
Бракосочетание
31.01.1892
Рождение ребёнка
10.02.1893
Дочь: Штырлова Агафья Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.04.1895
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
14.01.1898
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: Фомина Нина Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
06.11.1903
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
12.09.1905
Дочь: Крупнова Вера Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1909
Дочь: Томбасова Ольга Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
25.09.1911
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
02.03.1914
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Крупнова Евдокия Сорокина
Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно