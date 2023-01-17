Сорокина Екатерина Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Екатерина Аполлоновна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

18.11.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1872

Отец: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Мать: Д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.01.1892

Муж: Сорокин Иван Ефимович

Рождение ребёнка
10.02.1893

Дочь: Штырлова Агафья Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.04.1895

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1898

Сын: Сорокин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: Фомина Нина Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1903

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1905

Дочь: Крупнова Вера Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1909

Дочь: Томбасова Ольга Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1911

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1914

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Крупнова Евдокия Сорокина

Отец ребёнка: Сорокин Иван Ефимович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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