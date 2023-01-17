Коннова Наталья Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения27.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879
Бракосочетание
29.10.1899
Рождение ребёнка
28.03.1901
Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович
Рождение ребёнка
09.11.1903
Сын: Коннов Вов Иван Федорович
Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович
Рождение ребёнка
21.05.1906
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1909
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1915
Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович
Смерть
Неизвестно