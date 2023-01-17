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Коннова Наталья Аполлоновна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

27.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879

Отец: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Мать: Д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
29.10.1899

Муж: Коннов Федор Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1901

Сын: Коннов Ефим Федорович

Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1903

Сын: Коннов Вов Иван Федорович

Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1909

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Сын: Коннов Семен Федорович

Отец ребёнка: Коннов Федор Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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