Порфиров Иван Аполлонович
Место рожденияДеревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения24.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882
Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1900
Рождение ребёнка
03.08.1901
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Порфирова Феодосия Томбасова
Рождение ребёнка
21.02.1908
Дочь: Ларионова Дарья Порфирова
Мать ребёнка: Порфирова Феодосия Томбасова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно