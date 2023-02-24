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Порфиров Иван Аполлонович

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Место рождения

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

24.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1882

Отец: Д. Дуровка Аполлон Порфирович

Мать: Д. Дуровка Прасковья (Ивановна , Дмитриевна)

Деревня Дуровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1900

Жена: Порфирова Феодосия Томбасова

Рождение ребёнка
03.08.1901

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Порфирова Феодосия Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.02.1908

Дочь: Ларионова Дарья Порфирова

Мать ребёнка: Порфирова Феодосия Томбасова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порфирова Феодосия Томбасова

Смерть
Неизвестно
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