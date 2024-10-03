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Грецкий Иосиф Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1876

Дата смерти

Между ?.09.1942 и ?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876

Отец: Грецкий Яков Пантелеймонов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна

Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.

Дочь: Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна

Мать ребёнка: Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна

Смерть
Между ?.09.1942 и ?.11.1942
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
66 лет. Расстрелян фашистами как партизан

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