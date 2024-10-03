Грецкий Иосиф Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1876
Дата смертиМежду ?.09.1942 и ?.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1876
Отец: Грецкий Яков Пантелеймонов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.
Дочь: Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна
Мать ребёнка: Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна
Смерть
Между ?.09.1942 и ?.11.1942
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
66 лет. Расстрелян фашистами как партизан