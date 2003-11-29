Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна
Место рожденияГостагаевская
Дата рождения18.06.1912 ст.
Дата смерти29.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1912 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесная . .
Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подлесная . .
Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подлесный . .
Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
05.11.1934
Сын: Подлесный Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич
Рождение ребёнка
19.09.1937
Сын: Подлесный Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич
Смерть
29.11.2003
91 год. Тромбоэмболия