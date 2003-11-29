Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна

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Место рождения

Гостагаевская

Дата рождения

18.06.1912 ст.

Дата смерти

29.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1912 ст.

Отец: Грецкий Иосиф Яковлевич

Мать: Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесная . .

Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подлесная . .

Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подлесный . .

Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Бракосочетание
1933

Муж: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.11.1934

Сын: Подлесный Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Рождение ребёнка
19.09.1937

Сын: Подлесный Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Подлесный Тимофей Игнатьевич

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
29.11.2003
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
91 год. Тромбоэмболия

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