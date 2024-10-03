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Грецкий Яков Пантелеймонов

Место рождения

Шумиловка, Климовский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

16.08.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: Грецкий Пантелеймон

Мать: не указана

Шумиловка, Климовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: Корниенко (Грецкая) Фекла I Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1868

Сын: Грецкий Федор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Дочь: Колмык (Грецкая) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1868

Дочь: Терещенко-Гончарова (Грецкая) Фекла II Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Грецкий Терентий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875

Дочь: Яцевская (Грецкая) Глафира (Гликерия) Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Грецкий Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Грецкий Моисей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Грецкий Евфимий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Грецкий Степан Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.08.1881 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
46 лет. Чахотка

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