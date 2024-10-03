Грецкий Яков Пантелеймонов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смерти16.08.1881 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: Грецкий Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: Корниенко (Грецкая) Фекла I Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1868
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Дочь: Колмык (Грецкая) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1868
Дочь: Терещенко-Гончарова (Грецкая) Фекла II Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Грецкий Терентий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875
Дочь: Яцевская (Грецкая) Глафира (Гликерия) Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1877
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Сын: Грецкий Евфимий Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.08.1881 ст.
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
46 лет. Чахотка