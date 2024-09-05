Терещенко-Гончарова (Грецкая) Фекла II Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиПосле 1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: Грецкий Яков Пантелеймонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1892 ст.
Дочь: Гончарова Ефросинья Ефимовна
Отец ребёнка: не указан
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1900