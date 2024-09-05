Терещенко-Гончарова (Грецкая) Фекла II Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко-Гончарова (Грецкая) Фекла II Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

После 1900

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
Вычислено 1868

Отец: Грецкий Яков Пантелеймонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1892 ст.

Дочь: Гончарова Ефросинья Ефимовна

Отец ребёнка: не указан

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1900

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