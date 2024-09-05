Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна
Место рожденияГостагаевская
Дата рождения06.01.1877 ст.
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877 ст.
Отец: Шкура Михаил (Мина) Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.
Дочь: Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна
Отец ребёнка: Грецкий Иосиф Яковлевич
Смерть
1971
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Старость