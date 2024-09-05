Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна

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Место рождения

Гостагаевская

Дата рождения

06.01.1877 ст.

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1876 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1877 ст.

Отец: Шкура Михаил (Мина) Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грецкий Иосиф Яковлевич

Рождение ребёнка
18.06.1912 ст.

Дочь: Подлесная (Грецкая) Ульяна Иосифовна

Отец ребёнка: Грецкий Иосиф Яковлевич

Смерть
1971
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Старость

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