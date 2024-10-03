Шкура Михаил (Мина) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкура Михаил (Мина) Андреев

Место рождения

Плиски

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

13.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Шкура Андрей Иванов

Мать: Шкура (Шкурко) Евдокия (Ефросиния) Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Сын: Шкура Иван I Минин

Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1860

Сын: Шкура Петр Минин

Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.

Дочь: Мельник-Ова (Шкура) Агрипина II Миновна

Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
27.11.1867 ст.

Дочь: Набока (Шкура) Екатерина Миновна

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Шкура Иван II Минович

Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.01.1877 ст.

Дочь: Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна

Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова

Рождение ребёнка
27.06.1881

Дочь: Сухина (Шкура) Ольга Миновна

Мать ребёнка: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
13.01.1900
Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
62 года

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