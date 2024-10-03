Шкура Михаил (Мина) Андреев
Место рожденияПлиски
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смерти13.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Сын: Шкура Иван I Минин
Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1860
Сын: Шкура Петр Минин
Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
18.06.1865 ст.
Дочь: Мельник-Ова (Шкура) Агрипина II Миновна
Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
27.11.1867 ст.
Дочь: Набока (Шкура) Екатерина Миновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
06.01.1877 ст.
Дочь: Грецкая (Шкура) Татьяна Миновна
Мать ребёнка: Шкура (Зеленская Вероятно) Феодосия Семенова
Рождение ребёнка
27.06.1881
Дочь: Сухина (Шкура) Ольга Миновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.01.1900
62 года