Сухина (Шкура) Ольга Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухина (Шкура) Ольга Миновна

Место рождения

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

27.06.1881

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1837 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1881

Отец: Шкура Михаил (Мина) Андреев

Мать: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухина Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Сухина Петр Иванович

Отец ребёнка: Сухина Иван Игнатьевич

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.

Сын: Сухина Терентий Иванович

Отец ребёнка: Сухина Иван Игнатьевич

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1912

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