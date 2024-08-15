Сухина (Шкура) Ольга Миновна
Место рождения
Дата рождения27.06.1881
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1881
Отец: Шкура Михаил (Мина) Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Сухина Петр Иванович
Отец ребёнка: Сухина Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Сухина Иван Игнатьевич
Смерть
После 1912