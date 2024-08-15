Сухина Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1870 ст.
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1870 ст.
Отец: Сухина Игнат Евтихиев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Сухина Петр Иванович
Мать ребёнка: Сухина (Шкура) Ольга Миновна
Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.
Мать ребёнка: Сухина (Шкура) Ольга Миновна
Смерть
После 1930