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Сухина Иван Игнатьевич

Место рождения

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

24.05.1870 ст.

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
24.05.1870 ст.

Отец: Сухина Игнат Евтихиев

Мать: не указана

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухина (Шкура) Ольга Миновна

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Сухина Петр Иванович

Мать ребёнка: Сухина (Шкура) Ольга Миновна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.

Сын: Сухина Терентий Иванович

Мать ребёнка: Сухина (Шкура) Ольга Миновна

Гостагаевская, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Смерть
После 1930

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