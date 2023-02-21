Васнецов Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Васнецов Василий Константинович
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Васнецов Александр Константинович
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Жернова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Агафангел Константинович
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кумены 1864, с. Поджерновское 1885
Смерть
1887