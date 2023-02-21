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Васнецов Константин Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Васнецов Иван Андреевич

Мать: Васнецова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Василий Константинович

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Васнецов Александр Константинович

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Жернова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Агафангел Константинович

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Кумены 1864, с. Поджерновское 1885
Смерть
1887
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