Васнецова (Васнецова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: Васнецов Иван Гаврилович
Мать: Васнецова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Васнецов Василий Константинович
Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Васнецов Александр Константинович
Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: Жернова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Агафангел Константинович
Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович
Работа или профессия
Неизвестно