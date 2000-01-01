Васнецова (Васнецова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Васнецова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Васнецов Иван Гаврилович

Мать: Васнецова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Васнецов Василий Константинович

Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Васнецов Александр Константинович

Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: Жернова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Агафангел Константинович

Отец ребёнка: Васнецов Константин Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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