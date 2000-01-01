Васнецова (Сырнева) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Сырнева) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Лобовикова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Васнецов Никанор Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Васнецов Николай Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Васнецов Константин Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Василий Иванович

Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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