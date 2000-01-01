Васнецова (Сырнева) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Лобовикова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Васнецов Никанор Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Васнецов Николай Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Васнецов Константин Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Василий Иванович
Отец ребёнка: Васнецов Иван Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно