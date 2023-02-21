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Васнецов Никанор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

1893

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Васнецов Иван Андреевич

Мать: Васнецова Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Шулятьева Лидия Никаноровна

Мать ребёнка: Васнецова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Васнецов Алексей Никанорович

Мать ребёнка: Васнецова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Васнецов Иван Никанорович

Мать ребёнка: Васнецова Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Красноярское 1862-1890, с. Кукнур 1892
Смерть
1893
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