Васнецов Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти1893
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Шулятьева Лидия Никаноровна
Мать ребёнка: Васнецова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Васнецов Алексей Никанорович
Мать ребёнка: Васнецова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Васнецов Иван Никанорович
Мать ребёнка: Васнецова Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник с. Красноярское 1862-1890, с. Кукнур 1892
Смерть
1893