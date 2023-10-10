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Калинин Иван Перфилов сын

Место рождения

Балезино

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

Около 1805

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1725 г.р.

Жена

Около 1749 г.р.
Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Калинин Перфил

Мать: Калинина Агафья

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Калинин Евсевий Иванов

Мать ребёнка: Калинина Елена

Место жительства
До 1784
Место жительства
С 1785 по 1805
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Калинин Яков Иванов

Мать ребёнка: Калинина Марфа Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Марфа Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Елена

Смерть
Около 1805
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