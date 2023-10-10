Калинин Иван Перфилов сын
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745
Дата смертиОколо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец: Калинин Перфил
Мать: Калинина Агафья
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Калинина Елена
Место жительства
До 1784
Место жительства
С 1785 по 1805
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Калинин Яков Иванов
Мать ребёнка: Калинина Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Марфа Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Елена
Смерть
Около 1805