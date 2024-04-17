Калинина Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смерти18.03.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1791 ст.
Сын: Калинин Яков Иванов
Отец ребёнка: Калинин Иван Перфилов сын
ЦГА УР ф. 19, оп. 1, д. 14
Смерть
18.03.1831 ст.
ЦГА УР, ф134, оп1, д1963, л290об