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Калинина Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

18.03.1831 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Перфилов сын

Рождение ребёнка
27.11.1791 ст.

Сын: Калинин Яков Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Перфилов сын

ЦГА УР ф. 19, оп. 1, д. 14
Смерть
18.03.1831 ст.
ЦГА УР, ф134, оп1, д1963, л290об

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