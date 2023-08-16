Калинин Перфил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Перфил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Калинин Федор Перфилов сын

Мать ребёнка: Калинина Неизвестно Неизвестно

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Калинин Иван Перфилов сын

Мать ребёнка: Калинина Агафья

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Неизвестно Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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