Калинин Перфил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Калинин Федор Перфилов сын
Мать ребёнка: Калинина Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Калинин Иван Перфилов сын
Мать ребёнка: Калинина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно