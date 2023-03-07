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Талицына Мария Ивановна

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Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1898

Муж: Талицын Николай Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Талицына София Николаевна

Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Талицын Василий Николаевич

Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Талицына Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Талицына Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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