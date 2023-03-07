Талицына Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1898
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Талицына София Николаевна
Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Талицын Василий Николаевич
Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Талицына Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Талицына Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Талицын Николай Александрович
Смерть
Неизвестно