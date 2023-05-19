Талицын Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1898
Жена: Талицына Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Талицына София Николаевна
Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Талицын Василий Николаевич
Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Талицына Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Талицына Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна
Работа или профессия
1915
Псаломщик Христорождественской Верхвологодской церкви.