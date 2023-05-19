Талицын Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалицын Николай Александрович

Талицын Николай Александрович

Место рождения

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1898

Жена: Талицына Мария Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Талицына София Николаевна

Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Талицын Василий Николаевич

Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Талицына Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Талицына Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Талицына Мария Ивановна

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1915
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Псаломщик Христорождественской Верхвологодской церкви.