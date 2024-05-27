Мясников Сергей Андреев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мясникова) Гликерия Сергеева
Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова
Смерть
Неизвестно