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Мясников Сергей Андреев

Место рождения

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Мясников Андрей Михайлов

Мать: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Данил Сергеев

Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Агриппина Назарова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мясников Герасим Сергеев

Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мясникова) Гликерия Сергеева

Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мясников Изосим Сергеев

Мать ребёнка: (Мясникова) Агриппина Назарова

Смерть
Неизвестно

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