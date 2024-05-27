(Мясникова) Агриппина Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев
Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мясникова) Гликерия Сергеева
Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев
Смерть
Неизвестно