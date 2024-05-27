(Мясникова) Агриппина Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мясникова) Агриппина Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Данил Сергеев

Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Сергей Андреев

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мясников Герасим Сергеев

Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мясников Иван Иван/ Иоан Сергеев

Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мясникова) Гликерия Сергеева

Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев

Рождение ребёнка
1778

Сын: Мясников Изосим Сергеев

Отец ребёнка: Мясников Сергей Андреев

Смерть
Неизвестно

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