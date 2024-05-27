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Мясников Андрей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Михайло Михайло/ Михаил Афонасьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Мясников Сергей Андреев

Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Мясников Никифор Андреев

Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Мясникова) Гликерия Андреева

Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Мясникова) Неонила Андреева

Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1758

Сын: Мясников Александр Андреев

Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова

Смерть
Неизвестно

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