Мясников Андрей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясников Михайло Михайло/ Михаил Афонасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Мясникова) Гликерия Андреева
Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Мясникова) Неонила Андреева
Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Мясников Александр Андреев
Мать ребёнка: Мясникова (Мошкина) Ульяна Иванова
Смерть
Неизвестно