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Мясников Михайло Михайло/ Михаил Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Афонасий

Мать: (Мясникова) Марья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мясников Андрей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мясникова) Федосья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: (Мясникова) Анастасия Ст. Михайлова

Мать ребёнка: (Мясникова) Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
1717

Дочь: (Мясникова) Анастасия Мл. Михайлова

Мать ребёнка: (Мясникова) Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Мясников Яков Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Мясников Евсей Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Мясников Андрей Мл. Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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