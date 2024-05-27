Мясников Михайло Михайло/ Михаил Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясников Афонасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1711
Дочь: (Мясникова) Анастасия Ст. Михайлова
Мать ребёнка: (Мясникова) Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1717
Дочь: (Мясникова) Анастасия Мл. Михайлова
Мать ребёнка: (Мясникова) Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Мясников Андрей Мл. Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно