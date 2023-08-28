Ишкова Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишкова Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Целых Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Ишков Прокопий Васильев

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Ишков Прокопий Васильев

Рождение ребёнка
25.01.1889

Сын: Ишков Григорий Прокопьев

Отец ребёнка: Ишков Прокопий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишков Прокопий Васильев

Смерть
Неизвестно
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