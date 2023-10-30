Ишков Прокопий Васильев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишков Василий Прохоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Целых Евдокия Прокопиева
Мать ребёнка: Ишкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мария Прокопиева
Мать ребёнка: Ишкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
25.01.1889
Мать ребёнка: Ишкова Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно