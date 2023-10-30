Ишков Прокопий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшков Прокопий Васильев

Ишков Прокопий Васильев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Василий Прохоров

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Целых Евдокия Прокопиева

Мать ребёнка: Ишкова Мария Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мария Прокопиева

Мать ребёнка: Ишкова Мария Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1889

Сын: Ишков Григорий Прокопьев

Мать ребёнка: Ишкова Мария Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close