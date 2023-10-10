Ишков Григорий Прокопьев
Место рождения
Дата рождения25.01.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889
Отец: Ишков Прокопий Васильев
Мать: Ишкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Варвара Григорьева
Мать ребёнка: Ишкова Пелагея Евсеева
Рождение ребёнка
21.01.1912
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Ишкова Пелагея Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишкова Пелагея Евсеева
Смерть
Неизвестно