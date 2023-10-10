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Ишков Григорий Прокопьев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.01.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1889

Отец: Ишков Прокопий Васильев

Мать: Ишкова Мария Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Варвара Григорьева

Мать ребёнка: Ишкова Пелагея Евсеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1912

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Ишкова Пелагея Евсеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишкова Пелагея Евсеева

Смерть
Неизвестно
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