Целых (Ишкова) Евдокия Прокопиева
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ишков Прокопий Васильев
Мать: Ишкова Мария Алексеева
Бракосочетание
26.10.1890
Муж: Целых Петр Хрисанфов
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1891
Сын: Целых Антон Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
13.12.1892
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
29.06.1896
Дочь: Феврония Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
07.05.1897
Сын: Целых Николай Петров
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
22.05.1901
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
20.01.1903
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Рождение ребёнка
31.08.1905
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов
Смерть
Неизвестно