Целых (Ишкова) Евдокия Прокопиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целых (Ишкова) Евдокия Прокопиева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ишков Прокопий Васильев

Мать: Ишкова Мария Алексеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.10.1890

Муж: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
07.07.1891

Сын: Целых Антон Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.12.1892

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.06.1896

Дочь: Феврония Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Целых Николай Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.05.1901

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.01.1903

Сын: Целых Григорий Петров

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
31.08.1905

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Целых Петр Хрисанфов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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